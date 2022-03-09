Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: Çin büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyuyor
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki,Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin'in, Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Beyaz Saray'ın, Çin'in Ukrayna krizinin çözümünde rol almasını olası görüp görmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oylamalarda çekimser kaldığını ve büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz" dedi.
Psaki, Çin'in durduğu yeri ve oynamak istediği rolü anlamak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
Etiketler: Beyaz Saray Çin Rusya
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