Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM bünyesindeki barış gücü askerlerini Ukrayna geri çekiyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görev yapan askerlerini ve askeri teçhizatını geri çekeceğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukraynalı yetkililerin BM'yi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görevli askerlerini ve askeri teçhizatını çekeceği konusunda bilgilendirildiğini söyledi.
Kongo'daki BM barış gücü misyonunda 250'den fazla Ukrayna askeri görev yapıyor.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Ukrayna
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