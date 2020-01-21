Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisinin yayımladığı 2'nci ön inceleme raporunda, Ukrayna uçağının kısa menzilli TOR-M1 hava savunma sisteminden fırlatılan 2 füzeyle vurulduğu belirtildi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kurulan kaza inceleme komisyonunun çalışmalarına devam ettiği, Ukrayna'dan da uzmanların inceleme ekibinde yer aldığı ifade edildi.

Fransa ve ABD'den karakutu incelemesi için teçhizat talep edildi

Raporda ayrıca, uçağın karakutusunun hafızasını okumak için İran'da yeterli imkanların bulunmadığı ve karakutuların İran'da analiz edilmesi için Fransa ve ABD'den gerekli teçhizatların istendiği ancak bu talebe henüz olumlu yanıt alınamadığı belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra İran tarafından düşürülmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kaynak: AA