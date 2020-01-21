Sağlık yetkilileri, Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında ölenlerin tamamının Hubey eyaletinin Vuhan kentinden olduğu kaydedildi.

Avustralyalı sağlık yetkilileri, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili ülkede havalimanı taramalarının artırılacağı bilgisini paylaştı.

ABD'de yolcu taraması

Çin ana karası ile seyahatlerin yoğun olduğu Hong Kong, Japonya, Güney Kore gibi diğer ülke ile bölgelerin de daha katı tarama önlemleri aldığına işaret edilirken, ABD'de en az 3 havalimanında da Çin'den gelen yolcuların sağlık taramasından geçirilmeye başlandığı belirtildi.

China Daily'nin haberinde, Vuhan'da 16 sağlık çalışanında zatürre benzeri bulgulara neden olan yeni koronavirüse rastlandığı ve bu kişilerin karantina altında tedavi edildikleri bildirildi.

Kentte aralıktan bu yana virüsten etkilenenlerin sayısı 198'e yükselirken, hastalardan 169'unun tedavisinin devam ettiği, bunlardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çin genelinde virüsün yol açtığı vakaların sayısının, dün yerel saatle 18.00 itibarıyla 224'e çıktığı, bunlardan 217'sinin doğrulandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA