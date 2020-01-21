Dünya
Afganistan’da mülteci kampını soğuk vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti21 Ocak 2020 Salı 09:33 - Son Güncelleme
Ülkenin Logar vilayetinde etkili olan soğuk hava nedeniyle mülteci kampında kalan 5 kişi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: Reuters]
Logar Valiliği Sözcüsü Didar Ahmad Lavang, vilayet genelinde birkaç gündür kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.
Logar merkezindeki mülteci kampı sakinlerinden 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Lavang, buradaki durumun çok kötü olduğunu belirtti.
Lavang, kar yağışı nedeniyle birçok ilçe merkezine ulaşımın sağlanamadığını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: soğuk hava logar kar Afganistan