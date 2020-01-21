Logar Valiliği Sözcüsü Didar Ahmad Lavang, vilayet genelinde birkaç gündür kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Logar merkezindeki mülteci kampı sakinlerinden 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Lavang, buradaki durumun çok kötü olduğunu belirtti.

Lavang, kar yağışı nedeniyle birçok ilçe merkezine ulaşımın sağlanamadığını kaydetti.

Kaynak: AA