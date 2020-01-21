Dünya
Rusya’da yangın: 11 ölü21 Ocak 2020 Salı 09:13 - Son Güncelleme
Tümen bölgesinde bir evde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığına dayandırarak verdiği habere göre, Tümen bölgesinde Priçulımskiy köyünde orman işçilerinin yaşadığı müstakil evde gece yarısı yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucunda aralarında Özbekistan vatandaşlarının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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