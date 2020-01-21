Yonhap'ın Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'na gönderilecek askerlerin, ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacağı, bağımsız hareket edeceği bildirildi.

Askerlerin temel görevinin, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore gemilerini ve vatandaşlarını korumak olacağı belirtildi.

Hürmüz'deki yüksek tansiyon

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ziyareti sırasında, 13 Haziran 2019'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran birbirini suçlamıştı.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava saldırısında öldürmesi ve ardından İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırıları, bölgede gerginliği yeniden tırmandırmıştı.

Kaynak: AA