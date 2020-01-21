Dünya
Pakistan’dan Afganistan’a roket yağmuru21 Ocak 2020 Salı 10:15 - Son Güncelleme
Pakistan'dan Afganistan'ın sınır vilayeti Kunar'ın Sarkanu ilçesine 200 roket atıldı.
201 Silab Kolordu Komutanlığından General Mirveyis Safi, Pakistanlı askerlerin, Afgan sınır karakollarını hedef aldığını söyledi.
Afganistan topraklarına 200 roket atıldığını ifade eden Safi, saldırıda 2 sınır polisinin yaralandığını belirtti.
Safi, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve kimsenin Afganistan topraklarına saldırmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.
Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan sınırında karakol bulunmasını istemediğini dile getiren Safi, bu nedenle karakollara saldırı düzenlediklerini söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan roket Pakistan kunar sarkanu