Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Tahliyeler için 9 insani koridorda anlaşmaya varıldı
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Vereşçuk, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 9 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini duyurdu.
Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Energodar'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Severonodetsk, Lisiçansk, Popasna ve Rubijne kentleri ile Gornoe istasyonuna tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.
Vereşçuk, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.
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