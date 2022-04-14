İç savaşın 12. yılına girdiği Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonrasında göç etmek zorunda kalarak zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşam mücadelesi veren mağdur halk, ramazan ayını geride bıraktıkları evlerinin özlemiyle, maddi imkansızlıklar içinde yardıma muhtaç geçiriyor.

Hama'nın batı kırsalında Esed rejiminin saldırılarından kaçmak zorunda kalıp İdlib'deki Kefer Aruk kampına sığınan Ahmed Ebu Ömer, evinde temel yaşam malzemelerinin bulunmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Hama Kırsalı kuzey kırsalından 4 yıl önce göç eden Ebu Ömer, "Her şeye muhtacız. Burada her şeyden yoksun zorlu bir ramazan geçiriyoruz." dedi.

"Yiyecek hiçbir şeyimiz yok"

Ebu Ömer, "Bir kilo patates alamaz olduk. Ayçiçek yağının lafını bile etmiyoruz, yemeği yağsız pişiriyoruz. Doktora gidiyoruz ama eczaneden ilaç alamıyoruz. " diye konuştu.

Göç etmeden önce güzel bir yaşantıları olduğunu anlatan Ebu Ömer, "İşsizlik nedeniyle param yok. Eski ramazanlarda insanlar daha mutluydu. Herkes arazisinde çalışıyordu. Tarlasını ekiyor, mahsulünü topluyordu. Bazen bir ay boyunca cebimizde 1 lira bile olmuyor." ifadelerini kullandı.

Diğer bir yerinden edilen Um Ahmed de dağlardan topladıkları otlarla yaşam sürdüklerini, çadırında yiyecek hiçbir şeylerinin olmadığını söyledi.

"Çocuklarımı mutlu edecek herhangi bir şey alamıyorum"

Um Ahmed, "Kötü bir yaşam sürdürüyoruz. Herhangi bir şeyimiz yok. Ben yaşlı bir kadınım. Sağlıklı beslenmezsek zayıf düşeceğiz." dedi.

Kampta yaşam şartlarının son derece kötü olduğunu belirten Mahir Muhammed de kampta geçirdiği ramazan ile köydeki ramazan ayları arasında çok fark olduğunu kaydetti.

Muhammed, "Şimdi ramazan olduğunu hissetmiyoruz. Çocuklarımı mutlu edecek herhangi bir şey alamıyorum." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Her şeyin çok pahalı olduğunu vurgulayan Muhammed, şunları kaydetti:

"İnsanların maddi durumu çok kötü. Yaşadığımız kampa kimse yardım etmiyor. Bayramda çocuklara elbise almak gerekiyor ama para yok. Temel yaşam malzemeleri yok. Her şeye rağmen Allah'a hamdolsun."

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.