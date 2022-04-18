Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ettiği vurgulandı.

Rus ordusunun hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam etti belirtilen açıklamada, "Son 24 saatte KA-52 Alligator, 2 adet Mi-24 helikopter, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük" denildi.