Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ettiği vurgulandı.
Rus ordusunun hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam etti belirtilen açıklamada, "Son 24 saatte KA-52 Alligator, 2 adet Mi-24 helikopter, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük" denildi.
Etiketler: Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin
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