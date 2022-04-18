Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ABD basınına röportaj verdi.

Şmıgal, "Şehir (Mariupol) henüz düşmedi. Silahlı kuvvetlerimiz hala orada, askerlerimiz sonuna kadar savaşacaklar ve hala Mariupol'dalar" sözlerini kullandı.

"Herson hariç tüm şehirler Ukrayna'nın kontrolü altında"

Ukrayna'da tek bir büyük şehrin düşmediğini vurgulayan Şmıga, Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolündeki Herson hariç tüm şehirlerin Ukrayna'nın kontrolü altında olduğunu söyledi.

900'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı

Şmıgal, Ukrayna'da 900'den fazla şehir, kasaba ve köyün Rus işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Donbass bölgesinde savaşmaya devam ettiklerini anımsatan Şmıgal, pes etmeyeceklerini kaydetti.

Şmıgal, Ukrayna bütçesinin bir ayda yaklaşık 5 milyar dolar açık verdiğini sözlerine ekledi.