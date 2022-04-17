Karşıdan karşıya geçmelerine izin vermediler, yol ortasında darbettiler...

Müslüman kadınlara karşı şiddet olayının adresi Fransa'nın Asnieres kenti.

Orantısız müdahale kamerada

Bir kadının arabasının içinden çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fransız polisi yol ortasında başörtülü iki kadına orantısız şekilde müdahalede bulunuyor... İçlerinden birini darbediyor, diğerini ise yere yatırmaya çalışıyor.

Görüntüler tepki çekti

Skandal görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Emniyetten yapılan açıklamada ise, polis ekibinin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığı, durumun aciliyetine rağmen iki kadının karşıya geçmeye çalıştığı öne sürüldü. Kadınlar hakkında dava açılacağı belirtildi.

Twitter'daki İslamofobiyle mücadele hesapları, avukat desteği sağlanması amacıyla kadınların bulunması için sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yaptı.