Cezayir'de COVID-19 salgınının görülmesinden bu yana ilk kez sıfır vaka seviyesine ulaşılırken, ülkede toplam COVID-19 vaka sayısının şu ana kadar 265 bin 739 olduğu, 6 bin 874 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

Bir süredir vaka ve vefat sayılarının azaldığı Cezayir'de son iki haftadır COVID-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Cezayir'de ilk vaka 25 Şubat 2020'de, salgın kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart 2020'de gerçekleşmişti.