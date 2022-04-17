Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'de 2 yıl sonra ilk kez vaka görülmedi
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Cezayir'de COVID-19 salgınının ülkede baş göstermesinden bu yana, ülkede ilk defa vaka tespit edilmedi.
Cezayir'de COVID-19 salgınının görülmesinden bu yana ilk kez sıfır vaka seviyesine ulaşılırken, ülkede toplam COVID-19 vaka sayısının şu ana kadar 265 bin 739 olduğu, 6 bin 874 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.
Bir süredir vaka ve vefat sayılarının azaldığı Cezayir'de son iki haftadır COVID-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.
Cezayir'de ilk vaka 25 Şubat 2020'de, salgın kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart 2020'de gerçekleşmişti.
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