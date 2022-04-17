Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de bir silahlı saldırı daha: 9 yaralı
[Fotoğraf: AFP]
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde dünkü silahlı saldırının ardından bugün meydana gelen başka bir silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.
Hampton County'de sabah saatlerinde bir kulüpte silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
Dünkü saldırıda 14 kişi yaralanmıştı
Eyalette dün de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana gelmiş ve 14 kişi yaralanmıştı.
Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde de sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bir ev partisinde ateş açılması sonucu iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Etiketler: ABD
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