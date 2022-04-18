Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde, metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

KwaZulu-Natal Eyaleti Başbakanı Sihle Zikalala yaptığı açıklamada, bölgede görülmüş en büyük doğal afetlerden biri olarak nitelendirdiği sel felaketinde şimdiye kadar 443 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Selde 4 bine yakın bina yıkıldı

Zikalala, selde kaybolan 63 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Selden 13 bin 556 hanenin etkilendiğini ve 4 bine yakın binanın tamamen yıkıldığını kaydeden Zikalala, İnsan Yerleşimleri Departmanının bölgeye 1 milyar rand tutarında yardım sağlayacağı bilgisini paylaştı.

Zikalala, ayrıca 551 okulun selden etkilendiğini ve yaklaşık 98 okulun yeniden açıldığında mobil sınıflara ihtiyacı duyacağını söyledi.