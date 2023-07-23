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Dünya
AA 23.07.2023 04:48

Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Rusya'nın Odessa'ya yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Odessa'ya yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Bunun bir "terör" saldırısı olduğunu ileri süren Kiper, saldırıda kentteki altyapı, ev ve dini yapıların hasar gördüğünü aktardı.

Kiper, "Saldırıda, 4'ü çocuk 18 kişi yaralandı. Maalesef, bir sivil yaşamını yitirdi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Ayrıca, saldırı sonucu Odessa'daki Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin büyük hasar gördüğü ve olay yerine Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov'un geldiği belirtildi.

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