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Dünya
AA 23.07.2023 00:20

İsrail'de 10 bin yedek asker hükümetin yargı düzenlemesine karşı görevi bırakacak

İsrail'de 10 bin gönüllü yedek askerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı ordudaki görevlerini bırakacağı açıklandı.

İsrail'de 10 bin yedek asker hükümetin yargı düzenlemesine karşı görevi bırakacak

İsrail basınındaki haberlere göre, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek askerlerin kurduğu "Silah Arkadaşları" grubundan yapılan açıklamada, hükümetin yargı düzenlemesine karşı 10 bin yedek askerin gönüllü askerlik görevini bırakacağı duyuruldu.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordu kadrolarındaki yedek askerlerin görevi bırakması durumunu görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'dan görüşme talep etti.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

İsrail'de yüzlerce yedek asker orduda hizmeti bıraktı
İsrail'de yüzlerce yedek asker orduda hizmeti bıraktı

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı

İsrail basınında, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığı belirtilmişti.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

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