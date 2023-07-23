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Dünya
İHA 23.07.2023 00:05

Meksika'da akaryakıt tankeri patladı

Meksika’nın Puebla eyaletinde akaryakıt yüklü tanker patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da bir otoyolda 30 metreküp (30 bin litre) akaryakıt taşıdığı belirtilen tanker, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza nedeniyle araçta patlama yaşanırken tankerden sızan yakıt yolda büyük bir yangına yol açtı. Patlama sonrası yanan tankerden yükselen alevler nedeniyle çevredekiler paniğe kapıldı.

Kamyonun içinde mahsur kalan 36 yaşındaki sürücü yangında hayatını kaybetti.

Güvenlik nedeniyle otoyoldaki trafik bir süreliğine her iki yönde kapatıldı.

Puebla Eyaleti Valisi Sergio Salamon kazaya ilişkin yaptığı açıklamada yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü ve vatandaşlar için herhangi bir tehlikenin kalmadığını söyledi.

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