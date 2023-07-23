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Dünya
AA 23.07.2023 02:24

Rodos'taki orman yangını devam ediyor

Yunanistan’da birçok noktada 5 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği belirtildi.

Rodos'taki orman yangını devam ediyor

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, içinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel teknenin katıldığını aktaran Artopios, tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağını belirtildi.

Artopios, Ada'ya, sabahın erken saatlerinde destek ekiplerinin ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Rodos'taki orman yangını devam ediyor

Öte yandan Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

Yunanistan'a şu ana kadar Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.

Rodos'taki orman yangını devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina’ya varmıştı.

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