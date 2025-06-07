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Dünya
AA 07.06.2025 10:52

Ukrayna: Rusya'nın 9 füze ve 206 İHA ile saldırısında 3 kişi öldü

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 9 adet füze ve 206 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna: Rusya'nın 9 füze ve 206 İHA ile saldırısında 3 kişi öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ve sabaha doğru Ukrayna'ya füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rusların bu saldırıda, balistik, seyir ve güdümlü olmak üzere toplam 9 adet füze kullandığı, ayrıca Ukrayna'ya 206 İHA'nın fırlatıldığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerinin çalışması sonucu 7 füzenin imha edildiğine işaret edilen açıklamada, 174 İHA'nın ise imha edildiği veya yönünün değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Harkiv'e yapılan saldırıda 3 kişi öldü, 21'i yaralandı

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Terekhov, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını aktardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yönelik hava saldırısı tehlikesi sürüyor.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya İnsansız Hava Aracı (İHA)
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