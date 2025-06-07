Trump ve Musk ilişkisinin inişli çıkışlı yılları: İşte dikkat çeken dönüm noktaları

Bir dönem Demokrat olan Musk, daha önce Trump’ı eleştirmişti. Ancak son bir yılda başkanla güçlü bağlar kurdu ve Trump’ın ikinci döneminin ilk aylarında büyük nüfuz kazandı.

Bu yakınlık ise geçmişte birçok iniş çıkıştan geçmişti.

İşte 2016’dan bu yana Trump ve Musk ilişkisinde öne çıkan dönüm noktaları:

Temmuz 2022: Musk, Trump’a başkanlık yarışından çekilme çağrısı yaptı

Trump’ın ilk döneminde iyi ilişkileri olan Musk, başlangıçta 2024 seçimlerinde Trump’a karşı çıktı.

"Trump artık kenara çekilmeli ve güneşin batışına doğru yol almalı" diye yazdı.

Trump ise Musk’ı “sahtekar” olarak nitelendirdi.

Musk daha sonra Ron DeSantis’i desteklediğini açıkladı.

Kasım 2022: Musk, Trump’ın Twitter (şimdiki X) hesabını geri açtı

Trump’ın hesabı, 6 Ocak Kongre baskını sonrası kapatılmıştı. Musk, platformun kontrolünü aldıktan sonra 19 Kasım’da hesabı geri açtı.

Ağustos 2023: Musk, Trump’a yönelik davalara karşı çıktı

Trump’ın üç ayrı suçlama ile yargılandığı dönemde Musk, bu süreci adaletsiz bulduğunu belirterek destek mesajları paylaştı.

Mart 2024: Trump, Palm Beach’te Musk ile görüştü

Trump’ın kampanyası mali sıkıntı yaşarken Musk ile zengin bağışçılar arasında bir görüşme gerçekleşti.

Musk, görüşmede Trump’tan maddi talep gelmediğini açıkladı. Ancak Biden karşısında Trump’a daha yakın durduğunu ima etti.

Mayıs 2024: Musk, Trump yanlısı süper PAC kurdu

Musk, America PAC adını verdiği Trump destekçisi süper PAC’i resmen kurdu.

Ayrıca Trump ile ikinci dönem için danışmanlık rolü üzerine de görüşmeler yürüttü.

Temmuz 2024: Musk, Trump’a resmi destek verdi

Trump’a yönelik suikast girişiminden saatler sonra Musk, Trump’a açık destek açıkladı.

Trump da Musk’ın kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu.

Ağustos 2024: Trump ve Musk, X üzerinde ortak etkinlik düzenledi

"Yüzyılın röportajı" adıyla duyurulan çevrim içi etkinlikte iki isim Biden’ın göç politikalarını eleştirdi.

Musk, Trump’ı yenilenebilir enerji konusunda ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Ekim 2024: Musk, Trump ile birlikte miting sahnesine çıktı

Trump’ın ilk suikast girişimi sonrası tekrar Pennsylvania’da düzenlediği mitinge Musk da katıldı.

Musk, Trump yanlısı seçmenlere “oy kullanma” çağrısında bulundu.

Kasım 2024: Trump seçimi kazandı, Musk 250 milyon dolar harcadı

Trump, Musk’ın süper PAC üzerinden sağladığı 250 milyon dolarlık destek eşliğinde seçimi kazandı.

Zafer konuşmasında Trump, Musk için “bir yıldız doğdu” ifadelerini kullandı.

Ocak 2025: Musk, Trump’ın yemin töreninde konuştu

Musk, Trump’ın yemin töreni mitinginde konuşarak Trump’a övgüler yağdırdı ve DOGE’u Mars’a taşıma hayalinden bahsetti.

Ayrıca Trump, Musk liderliğinde Hükümet Verimlilik Departmanı kurdu.

Mart 2025: Trump, Musk’ın yetkilerini sınırladı

Kabine üyeleriyle yaşanan gerginliklerin ardından Trump, Musk’ın kamu çalışanlarına yönelik yetkilerini sınırlandırdı.

Buna rağmen ikili kamuoyunda dostane mesajlar vermeye devam etti.

Mayıs 2025: Musk, Beyaz Saray’dan ayrıldı

Tesla’nın ilk çeyrek gelir düşüşü sonrası Musk, hükümet görevinden çekileceğini açıkladı.

Trump, Musk’a “modern tarihte eşi benzeri görülmemiş hizmet” diyerek altın renkli anahtar hediye etti.

Ancak Musk, CBS’deki bir röportajda Trump’ın harcama yasa tasarısını sert şekilde eleştirdi. Bunun üzerine Trump, Musk’a yakın Jared Isaacman’ın NASA başkanlığı adaylığını geri çekti.

Haziran 2025: Gerginlik kamuoyuna taşındı

Musk, Trump destekli harcama tasarısına X üzerinden sert tepki gösterdi:

"Bu korkunç bir rezalet. Evet, yanlış yaptığınızı biliyorsunuz."

Trump ise Musk’ın tepkisinin “kişisel” olduğunu ima etti ve EV sübvansiyonlarının azaltılmasının Musk’ı kızdırdığını söyledi.

Tartışma giderek kişiselleşti. Musk, Trump’ın “nankör” olduğunu ve 2024 zaferini kendisine borçlu olduğunu savundu.

Trump ise Musk’ın “çıldırdığını” söyledi ve Musk’a bağlı şirketlerle kamu bağlarının kesilebileceğini ima etti.

Musk sonrasında Trump’ın Epstein belgelerinde adının geçtiğini iddia etti ve Trump’ın gümrük vergisi politikasının ülkeyi resesyona sürükleyeceğini öne sürdü. Ayrıca Trump’ın azledilmesi ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in göreve gelmesi çağrısını da destekledi.

Trump ise bu eleştirilerin ardından, “Artık Elon’u düşünmüyorum. Çin, Rusya, İran gibi konularla meşgulüm. Ona başarılar diliyorum” dedi.