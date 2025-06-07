Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2025 10:23

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 100 zeytin ağacını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 100 zeytin ağacını kesti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, El-Muğayyir ve Ebu Felah köyleri arasında bir bölgeye gece saatlerinde baskın düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait yaklaşık 100 zeytin ağacını kesti, tarım arazilerine de zarar verdi.

Geçen ay boyunca, İsrailliler tarafından işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde Filistinlilere ait mülk ve arazilere yönelik 356 saldırı ve yağma eylemi kaydedildi.

Bu saldırılar sonucu çoğu zeytin olmak üzere toplam 1068 ağaç söküldü. En fazla zararın El Halil, Ramallah, Selfit, Tulkerim ve Nablus’ta yaşandığı bildirildi.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
Bilim doğruladı: Sosyal medya çocuklarda depresyona yol açabiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Musk'ın Trump'a yönelik iddiaları sonrası Demokratlar, Epstein dosyalarının yayımlanmasını istedi
11:34
BM: İsrail, Gazze’ye uluslararası gazetecilerin girişini engelleyerek gerçeklerin üzerini örtüyor
11:14
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 24 şüpheli "etkin pişmanlık"tan yararlandı
10:55
Fransa, İsrail'in "en hızlı şekilde Lübnan topraklarından çekilmesini" istedi
10:55
ABD'de mahkeme, Trump'ın AP ajansını başkanlık faaliyetlerinden geçici olarak men edebileceğine hükmetti
10:53
Ukrayna: Rusya'nın 9 füze ve 206 İHA ile saldırısında 3 kişi öldü
Bolu'da tarlada açan gelincikler
Bolu'da tarlada açan gelincikler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ