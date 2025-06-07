Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 100 zeytin ağacını kesti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, El-Muğayyir ve Ebu Felah köyleri arasında bir bölgeye gece saatlerinde baskın düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait yaklaşık 100 zeytin ağacını kesti, tarım arazilerine de zarar verdi.

Geçen ay boyunca, İsrailliler tarafından işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde Filistinlilere ait mülk ve arazilere yönelik 356 saldırı ve yağma eylemi kaydedildi.

Bu saldırılar sonucu çoğu zeytin olmak üzere toplam 1068 ağaç söküldü. En fazla zararın El Halil, Ramallah, Selfit, Tulkerim ve Nablus’ta yaşandığı bildirildi.