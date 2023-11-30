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Dünya
AA 30.11.2023 13:35

Ukrayna: Rusya, bu gece Ukrayna'ya 8 S-300 füzesi ve 20 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, gece saatlerinde Ukrayna'ya füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi. Rus birliklerinin saldırılarda 20 "Şahed" tipi İHA kullandığı aktarılan açıklamada, yapılan muharebe çalışmaları sonucunda 14 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna: Rusya, bu gece Ukrayna'ya 8 S-300 füzesi ve 20 İHA ile saldırı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Açıklamada, Rusya'nın 8 S-300 füzesiyle Donetsk bölgesine saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece S-300 füzeleriyle Donetsk bölgesinin Pokrovsk, Novogrodivka ve Mirnograd şehirlerine yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Pokrovsk’a düzenlenen saldırıda bir apartman, 9 ev, polis karakolu, araçlar ve garajların hasar gördüğünü ifade eden Klimenko, evlerinin bahçesine füze düşen ailenin 6 aylık bebekleriyle enkaz altında kaldığını aktardı.

Klimenko, polisin, sağlık görevlilerinin kurtarma anının görüntüsünü paylaştığı bebeğin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Rusya'nın Novogradivka’ya düzenlediği saldırıda da füzenin apartmana isabet etmesi sonucu 13 yaşında çocuğun yaralandığına dikkati çeken Klimenko, enkaz altında biri çocuk 5 kişinin olabileceği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Klimenko, Rus birliklerinin 2 S-300 füzesiyle Mirnograd şehrindeki polis karakolunu vurduğunu, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Klimenko, söz konusu 3 şehre yapılan saldırılarda 4’ü çocuk en az 10 kişinin yaralandığını belirtti.

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