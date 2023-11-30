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Dünya
AA 30.11.2023 13:24

Blinken, Gazze'de izlenecek yol hakkında İsrail ile görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile geçici ateşkesin devam etmesini umduklarını, Gazze Şeridi'nde izlenecek yol hakkında İsrail hükümetiyle ayrıntılı görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

Blinken, Gazze'de izlenecek yol hakkında İsrail ile görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi
[Fotograf: Reuters]

Orta Doğu turu kapsamında İsrail'e gelen Blinken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildi.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Herzog, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek bu süreçte verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Blinken ise İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı sayesinde esirlerin yeniden ailelerine kavuştuğunu dile getirdi.

Varılan mutabakatın esirlerin serbest bırakılmasının yanında Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların da ulaştırılmasına olanak sağladığına dikkati çeken Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç sonuç üretiyor. Bu önemli ve bunun devam etmesini umuyoruz. Aynı zamanda İsrail hükümeti ile Gazze'de izlenecek yol hakkında detaylı görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyorum."

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