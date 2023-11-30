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Dünya
AA 30.11.2023 12:21

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği ifade edildi.

Söz konusu baskınlarda 40 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 365'e ulaştığı belirtildi.

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İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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