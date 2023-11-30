Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.11.2023 11:18

İsrail: Hamas'ın bugün bırakması beklenen esirlerin listesi elimize ulaştı

İsrail, Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığını açıkladı.

İsrail: Hamas'ın bugün bırakması beklenen esirlerin listesi elimize ulaştı

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, bugün serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ulaştığı ve ailelerine de bilgi verildiği belirtildi.

Hamas'ın kaç İsrailli esiri serbest bırakacağı veya esir takasının saatine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Varılan mutabakat kapsamında 10 İsrailli ve 30 Filistinli esirin karşılıklı olarak serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında 24 Kasım'dan bu yana 73 İsrailli ve 210 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Kuzey Kore, casus uydu ile ABD'nin askeri üslerini görüntülediğini iddia etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzla mücadele için hazır
12:31
Bakan Bolat: Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur
12:23
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
12:19
İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 5,4 arttı
12:18
Ortaokullarda "yapay zeka uygulamaları" dersinin müfredatı hazır
12:13
Yalova'da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Şanlıurfa'daki 897 deprem konutu 1 ay içinde teslim edilecek
Şanlıurfa'daki 897 deprem konutu 1 ay içinde teslim edilecek
FOTO FOKUS
Cenin İl Sağlık Müdürü TRT Haber'e konuştu: Bütün Filistin halkı İsrail'in hedefinde
Cenin İl Sağlık Müdürü TRT Haber'e konuştu: Bütün Filistin halkı İsrail'in hedefinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ