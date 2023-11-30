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Dünya
AA 30.11.2023 10:52

ABD'li senatör, Beyaz Saray'ın İsrail'e sağladığı askeri yardım için "koşul" koymadığını söyledi

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Beyaz Saray'ın, "İsrail'e yapılan askeri yardımı herhangi bir koşula bağlamadığını açıkça belirttiğini" ifade etti.

ABD'li senatör, Beyaz Saray'ın İsrail'e sağladığı askeri yardım için "koşul" koymadığını söyledi

Van Hollen, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Demokrat senatörlerle basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmesi hakkında AP'ye açıklamalarda bulundu.

Sullivan ile yaptıkları toplantıda, İsrail'e sağlanan silahların nasıl ABD yasalarına uygun kullanılacağı konusunu tartıştıklarını belirten Van Hollen, görüşmede Sullivan'ın "Beyaz Saray'ın, yardım konusunda herhangi bir koşula bağlı kalınmasını istemediğini" aktardığını kaydetti.

Van Hollen, bölgede yüksek sayıda sivil kayıp konusundaki endişelerin ABD Başkanı Joe Biden'a iletildiğini belirterek, Biden'ın da bu endişeleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmelerinde gündeme getirdiğini ifade etti.

Biden, geçen hafta, İsrail'e yapılan askeri yardımın şarta bağlanmasının "değerli bir düşünce" olduğunu ancak "bunu daha önce yapsaydı Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını sağlamanın daha zor olacağını" savunmuştu.

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