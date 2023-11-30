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Dünya
AA 30.11.2023 09:55

Kazakistan'da bir pansiyonda çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Almatı şehrinde bir pansiyonda çıkan yangında, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kazakistan'da bir pansiyonda çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Almatı Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.30 sularında, şehirdeki üç katlı bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren “Almatı Hostel” adlı pansiyonda yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 4’ü yabancı 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

13 kişinin dumandan zehirlenerek öldükleri ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden yabancıların 2’sinin Rusya, 2'sinin Özbekistan vatandaşı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yangın sırasında pansiyonda bulunan 72 kişiden 59’unun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Almatı Valisi Yerbolat Dosayev, yaptığı açıklamada, pansiyonun daha çok üniversite öğrencileri tarafından kullanıldığını, 1,5 ay önce faaliyete geçtiğini ve bodrum katta olmasının yasalara aykırı olduğunu söyledi.

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