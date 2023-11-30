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Dünya
AA 30.11.2023 09:46

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar'a inişinde uçakta 30 dakika bekledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği iddia edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar'a inişinde uçakta 30 dakika bekledi
[Fotograf: Reuters]

Alman medyasında yer alan haberlere göre Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.

Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.

Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin karşılamasının ardından Steinmeier'in, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesine zamanında ulaştığı ifade edildi.

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