Hafif Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.11.2023 09:45

Brent petrolün varili 83,25 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,25​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 83,25 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 82,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 83,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,28 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gün içinde yapılacak toplantısı öncesinde yükselişe geçti.

OPEC+ ülkelerinin ocaktan itibaren uygulamaya koyacağı üretim kotalarını belirlemesi bekleniyor. Grubun üretim kesintilerinde artışa gideceği beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 817 bin varil azalacağı yönündeydi. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi ABD'de beklentinin tersine bir artış yaşanması ülkede talebin azaldığına işaret ederek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Hamas ve İsrail'in esir takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaşması arz yönlü endişeleri hafifletmiş, 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesi için mutabakata varılmasından sonra söz konusu ara 2 gün uzatılmıştı. İnsani aranın, erken saatlerde taraflardan gelen açıklamayla bir kez daha uzatılması petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini yavaşlattı.

Brent petrolde teknik olarak 83,54 ile 83,71 dolar aralığının direnç, 82,86 ile 82,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol
Sıradaki Haber
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
11:04
Devriye gezen polisin dikkati gençlerin hayatını kurtardı
10:55
Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde yöneticisi ve iki kişi yakalandı
10:53
ABD'li senatör, Beyaz Saray'ın İsrail'e sağladığı askeri yardım için "koşul" koymadığını söyledi
10:55
Ayı sesi çıkaran tatilci anne ayıyı çileden çıkardı
10:47
ABD Kongre üyelerinden Beyaz Saray önündeki Gazze için açlık grevine destek
'Filistinli cesur kız' da serbest bırakıldı
'Filistinli cesur kız' da serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Bursa’da sağanak sele dönüştü
Bursa’da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ