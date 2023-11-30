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Dünya
AA 30.11.2023 09:50

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Biden'ı Batı Şeria'da 2 çocuğun öldürülmesini kınamaya çağırdı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Joe Biden'dan, işgali altındaki Batı Şeria'da 2 çocuğun İsrail güçlerince öldürülmesini kınamasını istedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Biden'ı Batı Şeria'da 2 çocuğun öldürülmesini kınamaya çağırdı
[Fotograf: AA]

CAIR Başkanı Nihad Awad, Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli 2 çocuğun vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Biden'ın "başkalarının hedef alındığı şiddet eylemlerine tepki gösterdiğine" işaret eden Awad, Biden'ın aynı onları kınadığı gibi "Filistinli çocukların öldürülmesini de kınaması gerektiğini" belirtti.

Awad, "Filistinlilerin on yıllardır insanlıktan çıkarılması ve 'Küresel Kuzey' tarafından haklarının inkar edilmesi sona erene kadar İsrail'in aşırı sağcı apartheid hükümetinin Filistinli çocukları öldürmesi devam edecektir." ifadesini kullandı.

CAIR Başkanı Awad, liderlerin "Filistinlilerin de insan olduğunu kabul etmesi gerektiğini" vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirilmişti.

Filistin Kızılayı ise İsrail güçlerince öldürülen çocuklardan birinin 9 yaşında olduğunu duyurmuştu.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 244 Filistinli öldürüldü.

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