Avrupa’da aşırı sağ partilerin yükselişiyle birlikte İslam karşıtı saldırılar da artıyor

Avrupa genelinde aşırı sağ partilerin yükselişi Müslümanları tedirgin ediyor.

Almanya başta olmak üzere Avusturya ve Hollanda’da aşırı sağ partilerin son anketlerde yüzde 25’in üzerinde oy oranına sahip oldukları görülüyor.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü Britta Beylage-Haarmann’ın TRT Almanya Temsilciliği’ne yapmış olduğu açıklamada, ülke genelinde Müslümanlara karşı uygulanan şiddetin yüzde 87’nin aşırı sağcılar tarafından gerçekleştiğini belirtti.

Şiddet içeren suçların yüzde 80’ninde bedensel yaralanmanın olduğuna değinen Bakanlık sözcüsü, neredeyse tamamının aşırı sağcılar tarafından işlendiğine dikkat çekti.

Kriminal Polis Dairesince 2022 yılın raporlanan 610 İslam karşıtı suçun sadece 338’i aydınlığa kavuştu.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faser, Müslümanlara yönelik suçların resmi rakamlardan çok daha fazla olduğunu söylemişti.