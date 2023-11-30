Kuzey Kore, casus uydu ile ABD'nin askeri üslerini görüntülediğini iddia etti

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, dün, Pyongyang yönetimi, uzaya gönderdiği askeri casus uyduyla ABD'nin San Diego Deniz Üssü ile Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü ve Mısır'ın Suez Kanalı'ndaki üslerinin fotoğraflarını çekti.

Lider Kim Jong-un da Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden (NADA) alınan fotoğrafları inceledi.

Öte yandan, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin diyalog ve diplomasi çağrısını reddederek muhatabını, uzaya daha fazla casus uydu göndermekle tehdit etmişti.

Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimleri

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş; deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi yapmış ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da üçüncü kez, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı. Kuzey Kore de 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini kaydetmişti.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 22 Kasım'da, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan roket fırlatmasını şiddetle kınamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.