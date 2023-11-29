Hafif Yağmurlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.11.2023 15:13

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik baskını devam ediyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nı "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirirken, baskın sırasında çok sayıda Filistinlinin de gözaltına aldığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de 2 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü kaydedildi. Öldürülen çocuklarla ilgili başka detay verilmedi.

Filistin Kızılayı ise İsrail güçlerince öldürülen çocuklardan birinin 9 yaşında olduğunu duyurdu.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
BBC'den Erdoğan analizi: Etki alanı kıtalar arası bir boyut kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:04
İsrail'in bu akşam serbest bırakması beklenen Filistinli esirlerin isimleri belli oldu
15:57
Rusya: Batı Şeria'daki durum tehlikeli yönde gelişiyor
15:54
15 sosyal medya fenomenine yurt dışına çıkış yasağı
15:45
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
15:43
NATO: Rusya'nın Ukrayna'daki asker kaybı 300 binden fazla
15:43
ABD: Gazze'de insani aranın uzatılmasına odaklanacağız
Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı
Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı
FOTO FOKUS
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ