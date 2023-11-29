Save The Children: Geçen yıl aşırı hava olayları nedeniyle 27 milyondan fazla çocuk açlığa sürüklendi

Save the Children tarafından yayımlanan yeni veri analizinde, geçen yılki aşırı hava olayları nedeniyle 12 ülkede kriz seviyelerinde akut gıda güvensizliğine veya daha kötü koşullara maruz kalan 57 milyon kişinin yaklaşık yarısının çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) öncesinde yayınlanan analizde, bu rakamın bir önceki yıla kıyasla yüzde 135'lik artışa denk geldiğine işaret edildi.

Save The Children, bu verinin, 58 ülkede açlık acil durumlarını değerlendiren Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinden elde edilen verilere dayandığı bilgisini paylaştı.

"27 milyondan fazla çocuğun yaklaşık yarısı, Etiyopya ve Somali'de bulunuyor"

Analizde, IPC'nin, aşırı hava olaylarının gıda krizlerinin ana nedeni olduğu ülkelerde, açlıkla karşı karşıya olan kişi sayısının 5 yıl içinde yaklaşık iki katına çıktığını tespit ettiğine değinildi. Analizde, 2018'de açlıkla karşı karşıya olan kişi sayısının yaklaşık 29 milyon olduğu, 2022'de 57 milyona yükseldiği tahminine yer verildi.

Geçen yıl aşırı hava koşullarının açlığın ana nedeni olduğu ülkelerin çoğunun, Afrika Boynuzu'nda yoğunlaştığına dikkati çekilen analizde, 27 milyondan fazla çocuğun yaklaşık yarısının Etiyopya ve Somali'de bulunduğu kaydedildi.

"Somali, birçok kez iklim krizinin ön saflarında yer aldı"

IPC'ye göre, geçen yıl aşırı hava koşullarının açlığın başlıca nedeni olduğu 12 ülke; Angola, Burundi, Etiyopya, Irak, Kenya, Madagaskar, Malavi, Pakistan, Somali, Tanzanya, Uganda ve Zambiya şeklinde sıralanan analizde, Somali'nin, birçok kez iklim krizinin ön saflarında yer aldığı bildirildi.

Somali'de son haftalarda meydana gelen şiddetli yağışlar ve sellerin, yaklaşık yarısı çocuk olmak üzere 650 bin kişiyi yerinden ettiği belirtilen analizde, bu kötü koşulların ailelerin gıda ve tıbbi bakıma erişimini engellediğinin altı çizildi. Ayrıca, Somali'deki mevcut sel felaketinin, milyonlarca çocuğun aç ve yetersiz beslenmesine neden olan kuraklık yılları kadar yıkıcı olabileceğine işaret edildi.