İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sürüyor

Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi, İsrail ordusunun, kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nı "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini belirtti.

Baskınlarını sürdüren İsrail askerlerinin bölgede çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını aktaran Ubeydi, "İsrail güçleri, silah ve patlama sesleri arasında, devlet hastanesinin de aralarında bulunduğu kentteki birçok hastaneyi kuşattı." dedi.

İsrail ordusunun kent ve kampa yönelik baskınlarının "rutin bir hale" geldiğini ifade eden Ubeydi, İsrail güçlerinin her baskında sokaklara ve altyapıya buldozerlerle zarar verdiğini anlattı.

İsrail güçlerinin Cenin kenti ve mülteci kampında oluşturduğu hasarın tahmini 24 milyon dolar olduğunu belirten Ubeydi, belediye ekiplerinin bu yıl sokakları yaklaşık 5 kez tamir ettiğini ancak aynı yerlerin İsrail güçleri tarafından tekrar tekrar buldozerlerle tahrip edildiğini söyledi.

Cenin kentindeki sağlık kaynakları ise İsrail'in bölgeye düzenlediği baskında 6 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun, gece işgal altındaki Cenin'e baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı belirtilmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın yaptığı, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin Mülteci Kampı'nı her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedilmişti.

Filistin devlet televizyonunun haberinde de yüzden fazla İsrail askeri aracı ve 7 buldozerin Cenin ve buradaki mülteci kampına baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesinin kuşatıldığı ifade edilmişti.