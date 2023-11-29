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Dünya
AA 29.11.2023 13:52

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 325'e yükseldi.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda 35 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 325'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltlarında yaşanan artış dikkati çekiyor.

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