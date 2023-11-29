Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, bölgeye ulaşan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Gazze Şeridi'ne dün 200 tır yardım ulaştığını aktaran Ebu Muhsin, gaz yüklü 4 ve 150 bin litre dizel yüklü 3 tırının yanı sıra yardımların su, gıda ve ilaçtan oluştuğunu kaydetti.

Ebu Muhsin, bugün de insani yardım girişinin devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Hamas,geçici ateşkesin, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.