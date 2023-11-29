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Dünya
AA 29.11.2023 13:04

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı

Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 yardım tırının girdiği belirtildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı
[Fotograf: AA]

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin,  bölgeye ulaşan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Gazze Şeridi'ne dün 200 tır yardım ulaştığını aktaran Ebu Muhsin, gaz yüklü 4 ve 150 bin litre dizel yüklü 3 tırının yanı sıra yardımların su, gıda ve ilaçtan oluştuğunu kaydetti.

Ebu Muhsin, bugün de insani yardım girişinin devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Hamas,geçici ateşkesin, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

 

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