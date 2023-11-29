Japonya açıklarında yanardağdan püsküren kül, Tokyo'nun güneyindeki Nii-jima Adası çevresine ulaştı

Japonya Sahil Güvenliğinin geçen hafta patlayan yanardağla ilgili yayımladığı görüntülerde, patlama sonrası, küllerin 200 metre yüksekliğe eriştiği anlar yer aldı.

Yanardağdan püsküren kül ve kaya parçalarının, Tokyo'nun güneyindeki Nii-jima Adası yakınlarına ulaştığı bildirildi.

Tokyo'nun 163 kilometre güneyindeki Nii-jima Adası, Şizuoka eyaletinin 40 kilometre açığında bulunuyor.

İdari olarak Tokyo Metropol Valiliğine bağlı İzu Takımadaları'ndan biri olan 23 kilometrekarelik adada yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor.

Patlayan yanardağın, 10 yıl önce okyanusun doğal hareketleri sonucu oluşan bir adacıkta yer aldığı kaydedildi.