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Dünya
AA 29.11.2023 13:00

Japonya açıklarında yanardağdan püsküren kül, Tokyo'nun güneyindeki Nii-jima Adası çevresine ulaştı

Japonya'nın doğu açıklarında patlayan yanardağdan püsküren kül ve kaya parçalarının, Tokyo'nun güneyindeki Nii-jima Adası yakınlarına ulaştığı bildirildi.

Japonya açıklarında yanardağdan püsküren kül, Tokyo'nun güneyindeki Nii-jima Adası çevresine ulaştı
[Fotograf: AFP]

Japonya Sahil Güvenliğinin geçen hafta patlayan yanardağla ilgili yayımladığı görüntülerde, patlama sonrası, küllerin 200 metre yüksekliğe eriştiği anlar yer aldı.

Yanardağdan püsküren kül ve kaya parçalarının, Tokyo'nun güneyindeki Nii-jima Adası yakınlarına ulaştığı bildirildi.

Tokyo'nun 163 kilometre güneyindeki Nii-jima Adası, Şizuoka eyaletinin 40 kilometre açığında bulunuyor.

İdari olarak Tokyo Metropol Valiliğine bağlı İzu Takımadaları'ndan biri olan 23 kilometrekarelik adada yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor.

Patlayan yanardağın, 10 yıl önce okyanusun doğal hareketleri sonucu oluşan bir adacıkta yer aldığı kaydedildi.

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