Kırgızistan bayrağı değişecek mi?

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev'in başkanlığında Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kurul'un oylamasına sunuldu.

Meclis Anayasa Komitesi'nde de görüşülen yasa tasarısıyla ülke bayrağındaki dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısının 3'ten 4'e çıkarılması önerildi.

Meclis Başkanı Şakiyev ve milletvekili Ulan Primov'un hazırladığı tasarı, ilk okunuşta kabul edildi.

Toplam 90 sandalyeli Meclis'te oylamaya katılan 74 milletvekilinden 66'sı "evet" oyu kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının Meclis'teki ikinci ve üçüncü okunuşta da katılanların çoğunluğunun onayını aldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulması bekleniyor.

"Kırgızistan bayrağını iyileştirmeyi amaçlıyoruz"

Cumhurbaşkanı ve hükümetin sıcak baktığı düzenlemeyi hazırlayanlar Kırgızistan bayrağını iyileştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Nurlanbek Şakiyev, Genel Kurul'daki konuşmasında, ülke bayrağındaki düzenlemenin ardından bütçeden harcama öngörmediğini belirtti.

Şakiyev, bayrak resminin yer aldığı resmi hüviyet belgelerinin ve araç plakalarının geçerlilik süreleri tamamlandıktan sonra değişeceğini söyledi.

Primov da tasarıyla ülke bayrağının ortasında dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve yine bayrağın ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısının 3'ten 4'e çıkarılacağını anlattı.

Bayrak, ilk kez 31 yıl önce göndere çekilmişti

Bağımsızlığına 31 Ağustos 1991'de kavuşan Kırgızistan'ın bayrağı, ilk kez 3 Mart 1992'de göndere çekilmişti.

Kırgızistan bayrağında, kahramanlığı ve barışı simgeleyen kırmızı renkli kumaşın ortasında yuvarlak bir güneş diskinin etrafında 40 Kırgız boyunu temsil eden 40 kollu dalgalı güneş ışını yer alıyor.

Güneş diskinin içinde, Kırgızlar için anlamlı sayılan keçe çadırının (otağ) tavanındaki "bir arada" anlamına gelen daire şeklindeki "tündük" motifi bulunuyor.

Bayrağı Edil Aydarbekov, Bekbosun Jayçıbekov, Sabır İptarov, Jusup Matayev ve Mamatbek Sıdıkov gibi isimler hazırladı.

Ülkede Devlet Bayrak Günü, her yıl 3 Mart'ta resmi etkinliklerle kutlanıyor