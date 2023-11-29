Hafif Yağmurlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.11.2023 13:40

AB'den Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazırız mesajı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, hemen her çatışmanın çözümüyle ilgili önemli rol oynayan Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi

AB'den Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazırız mesajı

Borrell'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Avrupa Birliği’nin AB-Türkiye ilişkilerinde sonraki adımların ne olacağını düşünmesi gerekiyor.

AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır, ticaret yeşil enerji alanları gibi.

Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir

Rusya Ukrayna savaşında Türkiye Karadeniz’de anahtar roldeydi.

AB Türkiye ilişkilerinde gelişime açık alanlar olduğunu görüyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
Save The Children: Geçen yıl aşırı hava olayları nedeniyle 27 milyondan fazla çocuk açlığa sürüklendi
14:28
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan ülkede artan Müslüman karşıtlığı konusunda uyarı
14:20
İsrail güçleri, Lübnan ordusuna ait aracın bulunduğu bölgeyi vurdu
14:30
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
14:12
İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sürüyor
14:05
Papa Franciscus: Gazze'de halihazırdaki ateşkesin devam etmesini umuyorum
Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Mehmet" adı verildi
Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Mehmet" adı verildi
FOTO FOKUS
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ