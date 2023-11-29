AB'den Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazırız mesajı

Borrell'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Avrupa Birliği’nin AB-Türkiye ilişkilerinde sonraki adımların ne olacağını düşünmesi gerekiyor.

AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır, ticaret yeşil enerji alanları gibi.

Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir

Rusya Ukrayna savaşında Türkiye Karadeniz’de anahtar roldeydi.

AB Türkiye ilişkilerinde gelişime açık alanlar olduğunu görüyoruz

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