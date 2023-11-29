BBC'den Erdoğan analizi: Etki alanı kıtalar arası bir boyut kazandı

İngiliz haber kanalı BBC, Türk dış politikası üzerine yaptığı analiz haberi ekranlarına taşıdı.
Haberde, Türkiye’nin Afrika’daki etkisine dikkat çekildi.
Osmanlı mirasının hatırlatıldığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak için çalıştığı ifade edildi.
"Türkiye kendini yeniden markalaştırdı” denildi.
Haberde Erdoğan'ın etki alanının kıtalar arası bir boyut kazandığına vurgu yapıldı.
Türkiye’nin bölgede süper güçler Rusya ve Çin’den farklı olarak 'yumuşak güç' alternatifi sunduğu belirtildi.
BBC, Afrika kıtasındaki Fransız karşıtı duyarlılığa da dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye'yi 'Afro-Avrasyalı' bir ülke olarak tanımlamasına yer verdi.
Analiz haberde Afrika’da Türkiye'ye ait 44 diplomatik misyon olduğu hatırlatıldı.
Bu bağlantılarla Afrika’da ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişlettiği belirtildi.
Analizde Türk SİHA'larından da bahsedildi.
Afrika devletlerinin terörle mücadele için bu SİHA’ları kullandığı vurgulandı.