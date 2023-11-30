İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Filistin'in topraklarını sistematik şekilde işgal ettiğini söyledi

Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına atıfta bulunarak, "İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız, erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe bırakıyor." şeklinde konuştu.

İsrail ve Filistin arasındaki krizin sonlandırılması için siyasi bir çözümün zorunlu olduğunu bunun da Filistin devletinin tanınmasından geçtiğini kaydeden Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada 140'dan fazla ülke mevcut durumda Filistin devletini tanımış durumda. Bunu tanımayan ülkeler tırnak içinde Batı diye tabir edilen ülkeler. ABD ve bazı AB ülkeleri. Çünkü AB üyesi olmadan önce Filistin devletini tanıyan 7-8 ülke var. Bir de AB üyesi iken uzun zaman önce tek taraflı olarak tanıyan İsveç. Ancak şu anda durumun değiştiğine inanıyorum. Çünkü Arap ülkeleriyle konuştuğumuzda bize 'Üzerinde anlaşılıp daha sonra yerine getirilmeyen konuları konuşmak için bir barış konferansına katılmayız. Somut adımlar atılmalı' diyorlar. Bu somut adım Batı'nın, Avrupa'nın Filistin devletini tanımasıdır."

Arap ülkelerinin tepkilerine hak verdiğini ifade eden Sanchez, "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz. Bizim için 'İspanya, Avrupa'nın en Filistin yanlısı hükümeti' diyenler var. Bence bu doğru değil. Biz Avrupa yanlısı bir hükümetiz ve bunun (Filistin yanlısı olmanın) bir Avrupa meselesi olduğuna inanıyoruz. İlk olarak ahlaki açıdan bunu yapmalıyız. Çünkü gördüklerimiz kabul edilemez. Ayrıca bu şiddet sarmalının bitmesinden sonra İsrail'in Gazze'de yapacakları kabul edilemez. İkinci olarak bu konu Avrupa'nın jeopolitik çıkarınadır. Bölgenin istikrarı önemlidir. Çatışmalar, Lübnan'a, Ürdün'e, Mısır'a yayılırsa, bizim için çok önemli olan Akdeniz de tehlikeye girer." dedi.