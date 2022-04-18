Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus güçler Kreminna kentine girdi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Kreminna kentine girdiği açıklandı.
Luhansk Valisi Sergey Gayday, Facebook hesabından, "Ruslar Kreminna'ya girdi. Sokak çatışmaları başladı. Tahliye imkansız." bilgisini paylaştı.
Rus ordusunun Kreminna'ya çok sayıda tank ve zırhlı araçla girdiğini belirten Gayday, sivillerin kentte mahsur kaldığını vurguladı.
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