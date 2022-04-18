Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: İnsani koridorlar bugün açılmayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün açılmayacağını duyurdu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından açıklama yaptı.
"Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Dün Mariupol, Berdyansk, Tokmak, Energodar koridorları için uzun ve zorlu görüşmeler yaptık. Herson ve Luhansk bölgeleri için de müzakereler yapıldı. Ama Ruslar bombalamayı ve insani koridorları engellemeyi sürdürüyor. Güvenlik nedeniyle bugün insani koridorların açılmamasına karar verildi."
Ukrayna dün de insani koridorlar üzerinde Rusya ile anlaşma sağlayamamıştı.
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