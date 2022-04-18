Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından açıklama yaptı.

"Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Dün Mariupol, Berdyansk, Tokmak, Energodar koridorları için uzun ve zorlu görüşmeler yaptık. Herson ve Luhansk bölgeleri için de müzakereler yapıldı. Ama Ruslar bombalamayı ve insani koridorları engellemeyi sürdürüyor. Güvenlik nedeniyle bugün insani koridorların açılmamasına karar verildi."

Ukrayna dün de insani koridorlar üzerinde Rusya ile anlaşma sağlayamamıştı.