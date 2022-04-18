Hindustan Times’ın haberine göre, ekonomik krizle boğuşan ve hükümet karşıtı gösterilerin ülke çapına yayıldığı Sri Lanka’da yeni kabine 17 üyeden oluşuyor.

Kabinede, Devlet Başkanı Rajapaksa’nın kardeşi ve Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında Rajapaksa ailesinden kimse bulunmuyor.

Muhalefet, "birlik hükümeti" teklifini reddetmişti

Sri Lanka’da hükümet karşıtı gösterilerin ardından 3 Nisan’da kabinedeki 26 bakan istifa etmişti.

Siyasi krizin üstesinden gelmek için Devlet Başkanı Rajapaksa, muhalefet partilerine "birlik hükümeti kurma" çağrısı yapmış ancak bu çağrı, muhaliflerce reddedilmişti.

Muhalefetteki en güçlü parti olan Birleşik Halk Cephesi Partisinin (SJB) üst düzey yetkilisi, Sri Lanka halkının Gotabaya'nın ve tüm Rajapaksa ailesinin gitmesini istediğini, bu yüzden halk iradesine karşı gelmeyeceklerini ve "yozlaşmışlar" ile aynı safta yer almayacaklarını belirtmişti.

Sri Lanka'da halk, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın halen görevde kalarak yeni bakanların atanmasını "anlamsız" olarak niteliyor.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti. Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan’da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.