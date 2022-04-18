Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldü
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarında 205 çocuğun hayatını kaybettiğini, 362 çocuğun yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun bombardımanlarında 1000'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğünü, bunlardan 95'inin tamamen yıkıldığını duyurdu.
İlgili açıklamaya göre, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 205 çocuk hayatını kaybetti, 362 çocuk yaralandı.
Son Haberler
- 10:13
- 10:06
- 10:10
- 09:56
- 09:45
Sıradaki Haber
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz