Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA]
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı beldelerine düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi yaraladı.
İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan El-Yamun beldesine zorla girerek çok sayıda Filistinlinin evini bastı. Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.
Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin Cenin kentinin El-Yamun ve Kefr Dan beldelerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinlinin gerçek mermiyle, birinin de şarapnel parçasıyla yaralandığını, bir kişinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini açıkladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın Karave Beni Zeyd beldesinde de 3 Filistinli İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurularak yaralandı. Yaralı Filistinliler hastaneye nakledildi.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
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