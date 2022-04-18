Şanghay'da, yaşları 89-91 arasında olan ve aşılarını yaptırmadığı açıklanan 3 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Resmi istatistiklere göre salgın başından beri toplam can kaybı 4 bin 641 oldu.

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düşüş gösterirken salgının çıktığı Çin’de yeni ölümler rapor ediliyor. 28 Mart’tan itibaren karantinaya alınan Şanghay’da 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çin'de salgının seyrine ilişkin son durum @trthaber'de.https://t.co/lTBEQhuSNF pic.twitter.com/dllG4maqpq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 18, 2022

Ülke genelinde 23 bin 460 yeni vaka daha tespit edildi.

Vakaların büyük çoğunluğu Şanghay’da kaydedilirken, semptom göstermeyenlerin çoğunlukta olduğu açıklandı.

Şehirde artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.